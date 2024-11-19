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Россияне обстреляли Антоновку на Херсонщине, ранена женщина

Анастасия ПроцВторник, 19 ноября 2024, 18:49
Россияне обстреляли Антоновку на Херсонщине, ранена женщина
Иллюстративное фото: Getty Images

Вечером 19 ноября российские захватчики обстреляли Антоновку Херсонской области, в результате атаки пострадала 35-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Около 17:15 в результате очередного обстрела 35-летняя женщина получила взрывную травму, ранения грудной клетки, поясницы, ног и частичную ампутацию левой кисти".

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Детали: Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Херсонская областьобстрел
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