Данія вже передала Україні 6 винищувачів F-16: постачання йде за планом

Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16, плани щодо їхнього передання наразі не змінились.

Джерело: прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила на пресконференції в Києві, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На прохання уточнити плани стосовно передання Україні винищувачів Фредеріксен сказала, що "наші плани щодо F-16 не змінились".

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"Число таке, як було завжди. Шість (F-16. – Ред.) уже доставлено, це перша партія", – додала вона.

За словами данської прем’єрки, далі Україна отримає ще дві партії винищувачів від Данії, а загалом їх буде 19.

Як відомо, Данія спільно з Нідерландами очолила міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.

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У вересні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає другу партію данських винищувачів