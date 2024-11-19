Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данія вже передала Україні 6 винищувачів F-16: постачання йде за планом

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 19 листопада 2024, 19:25
Данія вже передала Україні 6 винищувачів F-16: постачання йде за планом
Getty Images

Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16, плани щодо їхнього передання наразі не змінились.

Джерело: прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила на пресконференції в Києві, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На прохання уточнити плани стосовно передання Україні винищувачів Фредеріксен сказала, що "наші плани щодо F-16 не змінились".

Реклама:

"Число таке, як було завжди. Шість (F-16. – Ред.) уже доставлено, це перша партія", – додала вона.

За словами данської прем’єрки, далі Україна отримає ще дві партії винищувачів від Данії, а загалом їх буде 19.

Як відомо, Данія спільно з Нідерландами очолила міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.

РЕКЛАМА:

У вересні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає другу партію данських винищувачів

винищувачіДаніядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський зідзвонився із Шольцом: говорили про ППО, мир та розмову з Путіним

фотоДТП з 16-річним водієм Infinity у Харкові: суд виніс вирок – 8 років тюрми і по 1 млн дітям загиблого

відеоГенштаб: Захисники уразили нафтобазу у Ростовській області та знищили ворожий "Бук"

Кулеба: Грузія повторює український сценарій, але іншого роду

інфографікаЗМІ ідентифікували понад 80 тисяч загиблих в Україні російських військових

"Будемо вважати це помилкою друкаря": Податки зростуть все-таки у грудні

Усі новини...
винищувачі
Глава Міноборони Норвегії в Одесі анонсував 109 млн євро для українських F-16
ЗМІ дізнались, коли Франція може передати Україні перші три літаки Mirage
Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль, яка перетнула кордон
Останні новини
14:32
Правоохоронці викрили ексінженера, який два роки підробляв бронювання
14:31
Комітет підтримав постановку на облік жінок, які добровільно продуть базову військову підготовку
13:56
Зеленський зідзвонився із Шольцом: говорили про ППО, мир та розмову з Путіним
13:52
Скільки українців щодня помирає від СНІДу? Відповідь ЦГЗ
13:44
"Це не повторення хрущовок": ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову
13:43
В Україну повернули тіла 502 полеглих захисників
13:29
лижіЙохауг зазнала розгромної поразки від Карлссон у першій гонці після повернення
13:27
ФОТОПідприємець, що купив скандальну інсталяцію з бананом за 6 млн доларів, з'їв його
13:24
Нацбанк проведе відкрите тестування е-гривні у 2025 році
13:14
Це було послання – розвідка Британії назвала мету запуску російського "Орєшніка"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: