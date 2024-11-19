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Дания уже передала Украине 6 истребителей F-16: поставки идут по плану

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 19 ноября 2024, 19:25
Дания уже передала Украине 6 истребителей F-16: поставки идут по плану
Getty Images

Украина уже получила от Дании шесть истребителей F-16, планы по их передаче пока не изменились.

Источник: премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: По просьбе уточнить планы относительно передачи Украине истребителей Фредериксен сказала, что "наши планы по F-16 не изменились".

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"Число такое, как было всегда. Шесть (F-16. – Ред.) уже доставлены, это первая партия", – добавила она.

По словам датского премьера, далее Украина получит еще две партии истребителей от Дании, а всего их будет 19.

Как известно, Дания совместно с Нидерландами возглавила международную "коалицию истребителей", в рамках которой украинские специалисты осваивают F-16.

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В сентябре министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина до конца 2024 года получит вторую партию датских истребителей.

истребителиДанияпомощь Украине
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