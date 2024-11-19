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Армія РФ двічі вдарила по Куп’янську: постраждали 4 людей

Тетяна ОлійникВівторок, 19 листопада 2024, 21:02
Армія РФ двічі вдарила по Куп’янську: постраждали 4 людей
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська двічі за вечір 19 листопада завдали ударів по Куп’янську на Харківщині, поранили чотирьох мирних мешканців.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 19 листопада близько 16:00 зс РФ здійснили обстріл м. Купʼянськ. Поранення отримали дві жінки віком 51 та 59 років.

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Вже о 17:00 ворог знову вдарив по місту. Жінка та чоловік дістали поранень".

 
фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Попередньо, для ударів росіяни застосували РСЗВ "Град". У місті пошкоджено будинки та господарчі будівлі.

Харківська областьвійнабойові дії
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