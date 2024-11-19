Армия РФ дважды ударила по Купянску: пострадали 4 человека

Российские войска дважды за вечер 19 ноября нанесли удары по Купянску в Харьковской области, ранили четырех мирных жителей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 19 ноября около 16:00 ВС РФ осуществили обстрел г. Купянск. Ранения получили две женщины в возрасте 51 и 59 лет.

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Уже в 17:00 враг снова ударил по городу. Женщина и мужчина получили ранения".

фото - харківська обласна прокуратура

Детали: Предварительно, для ударов россияне применили РСЗО "Град". В городе повреждены дома и хозяйственные постройки. "Сокол" в напряженном матче обыграл "Кременчуг" в чемпионате Украины