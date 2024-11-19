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Ердоган не схвалює дозволу Україні бити ATACMS по Росії

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 19 листопада 2024, 21:19
Ердоган не схвалює дозволу Україні бити ATACMS по Росії
Фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що не підтримує рішення США дозволити Україні застосовувати американські ракети ATACMS по території Росії.

Джерело: Ердоган на пресконференції за підсумками саміту "Групи двадцяти" у бразильському Ріо-де-Жанейро у відповідь на питання Sky News, пише "Європейська правда"

Деталі: В Ердогана спитали, чи підтримує він дозвіл з боку США щодо ударів по Росії, чи вважає, що це може призвести до прямої конфронтації з Москвою, включно з ядерною війною.

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"Ми ніколи не можемо сказати, що війна із застосуванням ядерної зброї може призвести до чогось позитивного", – відповів на це турецький президент.

"Нещодавно використані Україною ракети також свідчать про потенційні або можливі наслідки. Це не є позитивним розвитком подій", – додав Ердоган.

Офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити ракетиам ATACMS по Росії. Але непублічно стало відомо про перший такий удар по складах із озброєнням.

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Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір.

ЕрдоганвійнаРосія
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