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Эрдоган не одобряет разрешения Украине бить ATACMS по России

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 19 ноября 2024, 21:19
Эрдоган не одобряет разрешения Украине бить ATACMS по России
Фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что не поддерживает решение США разрешить Украине применять американские ракеты ATACMS по территории России.

Источник: Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати" в бразильском Рио-де-Жанейро в ответ на вопрос Sky News, пишет "Европейская правда"

Детали: У Эрдогана спросили, поддерживает ли он разрешение со стороны США относительно ударов по России, или считает, что это может привести к прямой конфронтации с Москвой, включая ядерную войну.

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"Мы никогда не можем сказать, что война с применением ядерного оружия может привести к чему-то положительному", – ответил на это турецкий президент.

"Недавно использованные Украиной ракеты также свидетельствуют о потенциальных или возможных последствиях. Это не является положительным развитием событий", – добавил Эрдоган.

Официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить ракетами ATACMS по России. Но непублично стало известно о первом таком ударе по складам с вооружением.

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Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор.

ЭрдоганвойнаРосcия
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