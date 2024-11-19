Російська армія запустила ударні безпілотники

Увечері 19 листопада російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 20:09 військові повідомили про групу ворожих БпЛА з півночі Сумщини: рухається у західному напрямку на Чернігівську область.

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О 20:18 стало відомо про групу ворожих БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.

О 20:30 попередили про ворожий БпЛА над Сумами та нову групу ворожих БпЛА з Херсонської області курсом на Запорізьку і Миколаївську.

О 20:49 з'явилась інформація про групи ворожих БпЛА з півночі Сумщини та Чернігівщини, які продовжують рух у західному напрямку, тривога також поширилась на Полтавщину.

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О 21:56 Повітряні сили повідомили про:

групи ворожих БпЛА на Чернігівщині - курсом на північ Київщини;

декілька ворожих БпЛА з півдня Сумщини - курсом на захід;

декілька БпЛА на Полтавщині - весь час змінюють напрямок руху;

ворожий БпЛА на заході Миколаївщини - курсом на північ;

ворожий БпЛА на південному сході Харківщини - курсом на північний захід області.

Станом на 23:10 відомо про:

декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - весь час змінюють напрямок руху;

декілька ворожих БпЛА на півночі Київщині - напрямок руху постійно змінюється;

декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний;

ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;

ворожі БпЛА на Харківщини, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху;

ворожий БпЛА на півночі Дніпропетровщини постійно змінює напрямок руху.

О 23:15 повідомили про нові групи ворожих ударних БпЛА з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 23:31 попередили про ударний БпЛА у напрямку Броварів та Києва.

О 23:41 написали, що ворожий ударний БпЛА над Києвом.

О 23:59 повідомили про:

декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумщині - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі курсом на південь;

декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - напрямок руху постійно змінюється;

декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний і західний, на північ Хмельниччини;

ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;

ворожий БпЛА на Київщині, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.

О 00:36 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих дронів.

Дослівно ПС: "Полтавська і Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини".

00:40: "Старокостянтинів! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку".