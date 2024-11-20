Российская армия с вечера атакует Украину ударными беспилотниками

Вечером 19 ноября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 20:09 военные сообщили о группе вражеских БПЛА с севера Сумщины: движется в западном направлении на Черниговскую область.

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В 20:18 стало известно о группе вражеских БпЛА из Запорожской области курсом на Днепропетровскую.

В 20:30 предупредили о вражеском БпЛА над Сумами и новой группе вражеских БпЛА из Херсонской области курсом на Запорожскую и Николаевскую.

В 20:49 появилась информация о группах вражеских БпЛА с севера Сумщины и Черниговщины, которые продолжают движение в западном направлении, тревога также распространилась на Полтавщину.

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В 21:56 Воздушные силы сообщили о:

группы вражеских БпЛА на Черниговщине - курсом на север Киевщины;

несколько вражеских БпЛА с юга Сумщины - курсом на запад;

несколько БпЛА на Полтавщине - все время меняют направление движения;

вражеский БпЛА на западе Николаевской области - курсом на север;

вражеский БпЛА на юго-востоке Харьковщины - курсом на северо-запад области.

По состоянию на 23:10 известно о:

нескольких вражеских БпЛА на Черниговщине - все время меняют направление движения;

нескольких вражеских БпЛА на севере Киевской области - направление движения постоянно меняется;

нескольких вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный;

вражеский БпЛА с Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;

вражеские БпЛА на Харьковщине, один над городом, остальные меняют постоянно направление движения;

вражеский БпЛА на севере Днепропетровщины постоянно меняет направление движения.

В 23:15 сообщили о новых группах вражеских ударных БпЛА с севера Сумщины курсом на Черниговщину.

В 23:31 предупредили об ударном БпЛА в направлении Броваров и Киева.

В 23:41 написали, что вражеский ударный БпЛА над Киевом.

В 23:59 сообщили о:

несколько групп вражеских БпЛА на северо-западе Сумщины - все время меняют направление движения, один - возле областного центра, некоторые курсом на юг;

несколько вражеских БпЛА на Черниговщине - направление движения постоянно меняется;

несколько вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный и западный, на север Хмельницкой области;

вражеский БпЛА с Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;

вражеский БпЛА на Киевщине, один над городом, остальные меняют постоянно направление движения.

В 00:36 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских дронов.

Дословно ВС: "Полтавская и Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА с Сумщины".

00:40: "Староконстантинов! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении".

1:13: "Обновление информации по ударным БпЛА:

новая групп вражеских БпЛА на Сумщине курсом на запад;

группа вражеских БпЛА на востоке Полтавщине курсом на юго-восток;;

группа вражеских БпЛА на Харьковщине курсом на запад;

группа вражеских БпЛА из Донецкой области курсом на юго-запад;

вражеские БпЛА на Хмельнитчине курсом на запад и восток.

1:50: "Обновление информации по ударным БПЛА:

вражеские БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины курсом на запад;

вражеские БпЛА на севере и юге Полтавщины курсом на запад и северо-запад;;

вражеские БпЛА на Житомирщине курсом на северо-восток;

вражеские БпЛА с востока Днепропетровщины курсом на запад".

1:53: "Черкасская и Кировоградская области - угроза применения ударных БпЛА!"

1:59: "Днепр! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении".

2:15: "Чернигов! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении".

2:23: "Черкассы! Вражеские ударные БпЛА движутся в вашем направлении".

2:26: "Кременчуг! Вражеский ударный БпЛА над вашим городом".

2:41: Обновление информации по ударным БпЛА:

новые вражеские БпЛА на Сумщине курсом на запад и юго-запад;

вражеские БпЛА на востоке Черниговщины курсом на запад;

вражеские БпЛА на западе Полтавщины курсом на северо-запад;

вражеские БпЛА на Житомирщине курсом на северо-восток;

вражеские БпЛА с востока Днепропетровщины курсом на запад.

2:53: "Чернигов! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении".

3:03: "Староконстантинов! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении".

3:05: "Киев! Вражеский БПЛА в вашем направлении с юга".

3:36: "Обновление информации по ударным БпЛА:

новые вражеские БпЛА на Сумщине курсом на юго-запад;

вражеские БпЛА на юге Черниговщины курсом на север;

вражеские БпЛА на востоке Полтавщины курсом на северо-восток;

вражеские БпЛА на Житомирщине курсом на северо-восток;

вражеские БпЛА с востока Кировоградщины курсом на запад".

3:57: "Житомир! Вражеский БПЛА в вашем направлении с юга".

4:25: "Обновление информации по ударным БпЛА:

вражеские БпЛА на Сумщине курсом на запад и юго-запад;

вражеские БпЛА на севере Полтавщины курсом на северо-запад;

вражеский БпЛА на Житомирщине курсом на северо-запад;

вражеские БпЛА на юге Кировоградщины курсом на запад.

Детали: В 5:32 Воздушные силы сообщили о вражеском БПЛА в направлении Киева с юга.

В 5:54 стало известно о движении российского дрона с севера в направлении Харькова.

Дословно Воздушные силы в 6:02: "Обновление информации по ударным БпЛА: