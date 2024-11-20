Российская армия с вечера атакует Украину ударными беспилотниками
Вечером 19 ноября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 20:09 военные сообщили о группе вражеских БПЛА с севера Сумщины: движется в западном направлении на Черниговскую область.
В 20:18 стало известно о группе вражеских БпЛА из Запорожской области курсом на Днепропетровскую.
В 20:30 предупредили о вражеском БпЛА над Сумами и новой группе вражеских БпЛА из Херсонской области курсом на Запорожскую и Николаевскую.
В 20:49 появилась информация о группах вражеских БпЛА с севера Сумщины и Черниговщины, которые продолжают движение в западном направлении, тревога также распространилась на Полтавщину.
В 21:56 Воздушные силы сообщили о:
- группы вражеских БпЛА на Черниговщине - курсом на север Киевщины;
- несколько вражеских БпЛА с юга Сумщины - курсом на запад;
- несколько БпЛА на Полтавщине - все время меняют направление движения;
- вражеский БпЛА на западе Николаевской области - курсом на север;
- вражеский БпЛА на юго-востоке Харьковщины - курсом на северо-запад области.
По состоянию на 23:10 известно о:
- нескольких вражеских БпЛА на Черниговщине - все время меняют направление движения;
- нескольких вражеских БпЛА на севере Киевской области - направление движения постоянно меняется;
- нескольких вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный;
- вражеский БпЛА с Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;
- вражеские БпЛА на Харьковщине, один над городом, остальные меняют постоянно направление движения;
- вражеский БпЛА на севере Днепропетровщины постоянно меняет направление движения.
В 23:15 сообщили о новых группах вражеских ударных БпЛА с севера Сумщины курсом на Черниговщину.
В 23:31 предупредили об ударном БпЛА в направлении Броваров и Киева.
В 23:41 написали, что вражеский ударный БпЛА над Киевом.
В 23:59 сообщили о:
- несколько групп вражеских БпЛА на северо-западе Сумщины - все время меняют направление движения, один - возле областного центра, некоторые курсом на юг;
- несколько вражеских БпЛА на Черниговщине - направление движения постоянно меняется;
- несколько вражеских БпЛА на севере Житомирской области - курс юго-западный и западный, на север Хмельницкой области;
- вражеский БпЛА с Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси;
- вражеский БпЛА на Киевщине, один над городом, остальные меняют постоянно направление движения.
В 00:36 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских дронов.
Дословно ВС: "Полтавская и Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА с Сумщины".
00:40: "Староконстантинов! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении".
1:13: "Обновление информации по ударным БпЛА:
- новая групп вражеских БпЛА на Сумщине курсом на запад;
- группа вражеских БпЛА на востоке Полтавщине курсом на юго-восток;;
- группа вражеских БпЛА на Харьковщине курсом на запад;
- группа вражеских БпЛА из Донецкой области курсом на юго-запад;
- вражеские БпЛА на Хмельнитчине курсом на запад и восток.
1:50: "Обновление информации по ударным БПЛА:
- вражеские БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины курсом на запад;
- вражеские БпЛА на севере и юге Полтавщины курсом на запад и северо-запад;;
- вражеские БпЛА на Житомирщине курсом на северо-восток;
- вражеские БпЛА с востока Днепропетровщины курсом на запад".
1:53: "Черкасская и Кировоградская области - угроза применения ударных БпЛА!"
1:59: "Днепр! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении".
2:15: "Чернигов! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении".
2:23: "Черкассы! Вражеские ударные БпЛА движутся в вашем направлении".
2:26: "Кременчуг! Вражеский ударный БпЛА над вашим городом".
2:41: Обновление информации по ударным БпЛА:
- новые вражеские БпЛА на Сумщине курсом на запад и юго-запад;
- вражеские БпЛА на востоке Черниговщины курсом на запад;
- вражеские БпЛА на западе Полтавщины курсом на северо-запад;
- вражеские БпЛА на Житомирщине курсом на северо-восток;
- вражеские БпЛА с востока Днепропетровщины курсом на запад.
2:53: "Чернигов! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении".
3:03: "Староконстантинов! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении".
3:05: "Киев! Вражеский БПЛА в вашем направлении с юга".
3:36: "Обновление информации по ударным БпЛА:
- новые вражеские БпЛА на Сумщине курсом на юго-запад;
- вражеские БпЛА на юге Черниговщины курсом на север;
- вражеские БпЛА на востоке Полтавщины курсом на северо-восток;
- вражеские БпЛА на Житомирщине курсом на северо-восток;
- вражеские БпЛА с востока Кировоградщины курсом на запад".
3:57: "Житомир! Вражеский БПЛА в вашем направлении с юга".
4:25: "Обновление информации по ударным БпЛА:
- вражеские БпЛА на Сумщине курсом на запад и юго-запад;
- вражеские БпЛА на севере Полтавщины курсом на северо-запад;
- вражеский БпЛА на Житомирщине курсом на северо-запад;
- вражеские БпЛА на юге Кировоградщины курсом на запад.
Детали: В 5:32 Воздушные силы сообщили о вражеском БПЛА в направлении Киева с юга.
В 5:54 стало известно о движении российского дрона с севера в направлении Харькова.
Дословно Воздушные силы в 6:02: "Обновление информации по ударным БпЛА:
- вражеские БпЛА на юге Сумщины курсом на север;
- вражеские БпЛА на севере Харьковщины и курсом на юг;
- вражеский БпЛА на юге Черниговщины курсом на северо-восток;
- вражеские БпЛА на Киевщине, Винницкой области курсом на запад".