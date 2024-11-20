Російська армія з вечора атакує Україну ударними безпілотниками

Увечері 19 листопада російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 20:09 військові повідомили про групу ворожих БпЛА з півночі Сумщини: рухається у західному напрямку на Чернігівську область.

Реклама:

О 20:18 стало відомо про групу ворожих БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.

О 20:30 попередили про ворожий БпЛА над Сумами та нову групу ворожих БпЛА з Херсонської області курсом на Запорізьку і Миколаївську.

О 20:49 з'явилась інформація про групи ворожих БпЛА з півночі Сумщини та Чернігівщини, які продовжують рух у західному напрямку, тривога також поширилась на Полтавщину.

РЕКЛАМА:

О 21:56 Повітряні сили повідомили про:

групи ворожих БпЛА на Чернігівщині - курсом на північ Київщини;

декілька ворожих БпЛА з півдня Сумщини - курсом на захід;

декілька БпЛА на Полтавщині - весь час змінюють напрямок руху;

ворожий БпЛА на заході Миколаївщини - курсом на північ;

ворожий БпЛА на південному сході Харківщини - курсом на північний захід області.

Станом на 23:10 відомо про:

декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - весь час змінюють напрямок руху;

декілька ворожих БпЛА на півночі Київщині - напрямок руху постійно змінюється;

декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний;

ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;

ворожі БпЛА на Харківщини, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху;

ворожий БпЛА на півночі Дніпропетровщини постійно змінює напрямок руху.

О 23:15 повідомили про нові групи ворожих ударних БпЛА з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 23:31 попередили про ударний БпЛА у напрямку Броварів та Києва.

О 23:41 написали, що ворожий ударний БпЛА над Києвом.

О 23:59 повідомили про:

декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумщині - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі курсом на південь;

декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - напрямок руху постійно змінюється;

декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний і західний, на північ Хмельниччини;

ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;

ворожий БпЛА на Київщині, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.

О 00:36 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих дронів.

Дослівно ПС: "Полтавська і Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини".

00:40: "Старокостянтинів! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку".

1:13: "Оновлення інформації щодо ударних БпЛА:

нова груп ворожих БпЛА на Сумщині курсом на захід;

група ворожих БпЛА на сході Полтавщині курсом на південний схід;;

група ворожих БпЛА на Харківщині курсом на захід;

група ворожих БпЛА з Донеччини курсом на південний захід;

ворожі БпЛА на Хмельниччині курсом на захід і схід.

1:50: "Оновлення інформації щодо ударних БпЛА:

ворожі БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини курсом на захід;

ворожі БпЛА на півночі і півдні Полтавщині курсом на захід і північний захід;;

ворожі БпЛА на Житомирщині курсом на північний схід;

ворожі БпЛА зі сходу Дніпропетровщини курсом на захід".

1:53: "Черкаська і Кіровоградська області - загроза застосування ударних БпЛА!"

1:59: "Дніпро! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку".

2:15: "Чернігів! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку".

2:23: "Черкаси! Ворожі ударні БпЛА рухаються у вашому напрямку".

2:26: "Кременчук! Ворожий ударний БпЛА над вашим містом".

2:41: Оновлення інформації щодо ударних БпЛА:

нові ворожі БпЛА на Сумщини курсом на захід і південний захід;

ворожі БпЛА на сході Чернігівщини курсом на захід;

ворожі БпЛА на заході Полтавщині курсом на північний захід;

ворожі БпЛА на Житомирщині курсом на північний схід;

ворожі БпЛА зі сходу Дніпропетровщини курсом на захід.

2:53: "Чернігів! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку".

3:03: "Старокостянтинів! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку".

3:05: "Київ! Ворожий БпЛА у вашому напрямку з півдня".

3:36: "Оновлення інформації щодо ударних БпЛА:

нові ворожі БпЛА на Сумщини курсом на південний захід;

ворожі БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на північ;

ворожі БпЛА на сході Полтавщині курсом на північний схід;

ворожі БпЛА на Житомирщині курсом на північний схід;

ворожі БпЛА зі сходу Кіровоградщини курсом на захід".

3:57: "Житомир! Ворожий БпЛА у вашому напрямку з півдня".

4:25: "Оновлення інформації щодо ударних БпЛА:

ворожі БпЛА на Сумщини курсом на захід і південний захід;

ворожі БпЛА на півночі Полтавщині курсом на північний захід;

ворожий БпЛА на Житомирщині курсом на північний захід;

ворожі БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на захід.

Деталі: О 5:32 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА у напрямку Києва з півдня.

О 5:54 стало відомо про рух російського дрона з півночі в напрямку Харкова.

Дослівно Повітряні сили о 6:02: "Оновлення інформації щодо ударних БпЛА: