Російська армія з вечора атакує Україну ударними безпілотниками
Увечері 19 листопада російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 20:09 військові повідомили про групу ворожих БпЛА з півночі Сумщини: рухається у західному напрямку на Чернігівську область.
О 20:18 стало відомо про групу ворожих БпЛА із Запорізької області курсом на Дніпропетровську.
О 20:30 попередили про ворожий БпЛА над Сумами та нову групу ворожих БпЛА з Херсонської області курсом на Запорізьку і Миколаївську.
О 20:49 з'явилась інформація про групи ворожих БпЛА з півночі Сумщини та Чернігівщини, які продовжують рух у західному напрямку, тривога також поширилась на Полтавщину.
О 21:56 Повітряні сили повідомили про:
- групи ворожих БпЛА на Чернігівщині - курсом на північ Київщини;
- декілька ворожих БпЛА з півдня Сумщини - курсом на захід;
- декілька БпЛА на Полтавщині - весь час змінюють напрямок руху;
- ворожий БпЛА на заході Миколаївщини - курсом на північ;
- ворожий БпЛА на південному сході Харківщини - курсом на північний захід області.
Станом на 23:10 відомо про:
- декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - весь час змінюють напрямок руху;
- декілька ворожих БпЛА на півночі Київщині - напрямок руху постійно змінюється;
- декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний;
- ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;
- ворожі БпЛА на Харківщини, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху;
- ворожий БпЛА на півночі Дніпропетровщини постійно змінює напрямок руху.
О 23:15 повідомили про нові групи ворожих ударних БпЛА з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
О 23:31 попередили про ударний БпЛА у напрямку Броварів та Києва.
О 23:41 написали, що ворожий ударний БпЛА над Києвом.
О 23:59 повідомили про:
- декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумщині - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі курсом на південь;
- декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - напрямок руху постійно змінюється;
- декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний і західний, на північ Хмельниччини;
- ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;
- ворожий БпЛА на Київщині, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.
О 00:36 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих дронів.
Дослівно ПС: "Полтавська і Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини".
00:40: "Старокостянтинів! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку".
1:13: "Оновлення інформації щодо ударних БпЛА:
- нова груп ворожих БпЛА на Сумщині курсом на захід;
- група ворожих БпЛА на сході Полтавщині курсом на південний схід;;
- група ворожих БпЛА на Харківщині курсом на захід;
- група ворожих БпЛА з Донеччини курсом на південний захід;
- ворожі БпЛА на Хмельниччині курсом на захід і схід.
1:50: "Оновлення інформації щодо ударних БпЛА:
- ворожі БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини курсом на захід;
- ворожі БпЛА на півночі і півдні Полтавщині курсом на захід і північний захід;;
- ворожі БпЛА на Житомирщині курсом на північний схід;
- ворожі БпЛА зі сходу Дніпропетровщини курсом на захід".
1:53: "Черкаська і Кіровоградська області - загроза застосування ударних БпЛА!"
1:59: "Дніпро! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку".
2:15: "Чернігів! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку".
2:23: "Черкаси! Ворожі ударні БпЛА рухаються у вашому напрямку".
2:26: "Кременчук! Ворожий ударний БпЛА над вашим містом".
2:41: Оновлення інформації щодо ударних БпЛА:
- нові ворожі БпЛА на Сумщини курсом на захід і південний захід;
- ворожі БпЛА на сході Чернігівщини курсом на захід;
- ворожі БпЛА на заході Полтавщині курсом на північний захід;
- ворожі БпЛА на Житомирщині курсом на північний схід;
- ворожі БпЛА зі сходу Дніпропетровщини курсом на захід.
2:53: "Чернігів! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку".
3:03: "Старокостянтинів! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку".
3:05: "