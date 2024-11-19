У двох областях РФ повідомили про атаки дронів на заводи

У Воронезькій та Бєлгородській областях РФ ввечері 19 листопада повідомили про атаки дронів на підприємства.

Джерело: російський паблік Astra, губернатори Бєлгородської та Воронезької областей

Деталі: За словами губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, уламки безпілотника впали на територію одного з підприємств, пошкоджені приміщення в Олексіївці. За даними ЗМІ, йдеться про завод компанії ЕФКО, яка виробляє соуси.

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У Воронезькій та Бєлгородській областях РФ повідомили про атаки дронів на підприємства. pic.twitter.com/YWtcHsVAII — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 19, 2024

Крім того, пошкоджений інфраструктурний об’єкт і лінія електропередач, кілька вулиць залишились без світла.

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У Воронезькій області місцева влада повідомила про атаку на Євдаківський олійно-жировий комбінат, там виникла пожежа.