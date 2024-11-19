В двух областях РФ сообщили об атаках дронов на заводы

В Воронежской и Белгородской областях РФ вечером 19 ноября сообщили об атаках дронов на предприятия.

Источник: российский паблик Astra, губернаторы Белгородской и Воронежской областей

Детали: По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий, повреждены помещения в Алексеевке. По данным СМИ, речь идет о заводе компании ЭФКО, которая производит соусы.

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У Воронезькій та Бєлгородській областях РФ повідомили про атаки дронів на підприємства. pic.twitter.com/YWtcHsVAII — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 19, 2024

Кроме того, поврежден инфраструктурный объект и линия электропередач, несколько улиц остались без света.

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В Воронежской области местные власти сообщили об атаке на Евдаковский масложировой комбинат, там возник пожар.