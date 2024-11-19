Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 130 бойових зіткнень

З початку доби 19 листопада на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 19 листопада

Дослівно: "Противник завдав, 51 авіаційний удар (зокрема, задіяв 78 КАБ) та 600 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: Поблизу Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів.

Одинадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки.

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни протягом доби на Лиманському напрямку 14 разів штурмували російські війська.

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На Сіверському напрямку противник скинув дев’ять авіабомб на Сіверськ та ще чотири на Закітне, наступальних дій не проводив.

Поблизу Ступочок відбулось одне боєзіткнення на Краматорському напрямку. Стінки та Миколаївка зазнали авіаударів КАБами.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували у районах Торецька, Дружби та Щербинівки. Противник успіху не мав.

На Покровському напрямку загарбник впродовж дня загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій.

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 22 атаки.

На Времівському напрямку агресор, за підтримки авіації, 15 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки.

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. За сьогодні українські захисники відбили понад 20 спроб окупантів вибити наші підрозділи із займаних позицій.