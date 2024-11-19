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Генштаб: На фронте с начала суток произошло 130 боевых столкновений

Татьяна ОлейникВторник, 19 ноября 2024, 23:36
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 130 боевых столкновений
Фото - 199 учебный центр ДШВ ВСУ

С начала суток 19 ноября на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 19 ноября

Дословно: "Противник нанес 51 авиационный удар (в частности, задействовал 78 КАБ) и 600 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 3,5 тысячи обстрелов позиций наших войск".

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Детали: Вблизи Волчанска на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений.

Одиннадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово, Першотравневого и Кругляковки.

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Торское и Терны в течение суток на Лиманском направлении 14 раз штурмовали российские войска.

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На Северском направлении противник сбросил девять авиабомб на Северск и еще четыре на Закитное, наступательных действий не проводил.

Вблизи Ступочек состоялось одно боестолкновение на Краматорском направлении. Стенки и Николаевка подверглись авиаударам КАБами.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки. Противник успеха не имел.

На Покровском направлении захватчик в течение дня в целом совершил 37 штурмовых и наступательных действий.

Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 22 атаки.

На Времовском направлении агрессор, при поддержке авиации, 15 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. За сегодня украинские защитники отбили более 20 попыток оккупантов выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Генштаббоевые действиявойна
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