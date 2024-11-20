Ворог окупував Нову Іллінку на Курахівському напрямку – DeepState

У ніч проти 20 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Нову Іллінку на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Нову Іллінку".

Реклама:

Деталі: Також, ідеться в повідомленні DeepStat, противник просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку на Донеччині.

Що передувало: У суботу ввечері Генштаб повідомляв, що на Курахівському напрямку було зафіксовано 25 ворожих атак.

На той час в основному бої тривали в районах Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Ворог скинув один КАБ на Ганнівку.