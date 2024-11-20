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Враг оккупировал Новую Ильинку на Кураховском направлении – DeepState

Ольга ГлущенкоСреда, 20 ноября 2024, 01:04
Враг оккупировал Новую Ильинку на Кураховском направлении – DeepState
карта DeepState

В ночь на 20 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.

Источник DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Новую Ильинку".

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Детали Также, говорится в сообщении DeepStat, противник продвинулся возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и в Торецке Донецкой области.

Что предшествовало: В субботу вечером Генштаб сообщал, что на Кураховском направлении было зафиксировано 25 вражеских атак.

В то время в основном бои продолжались в районах Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Враг сбросил один КАБ на Анновку.

Донецкая областьвойнаоккупация
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