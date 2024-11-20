ЗСУ за добу відмінусували 1 690 загарбників
Середа, 20 листопада 2024, 08:22
Сили оброни України за минулу добу знешкодили 1 690 окупантів, спалили 49 артилерійських систем, 27 ББМ та 8 танків ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 725 740 (+1 690) осіб,
- танків – 9 390 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 19 119 (+27) од,
- артилерійських систем – 20 681 (+49) од,
- РСЗВ – 1 252 (+0) од,
- засобів ППО – 1 001 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 202 (+91) од,
- крилатих ракет – 2 756 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 648 (+100) од,
- спеціальної техніки – 3 674 (+2) од.
Дані уточнюються.