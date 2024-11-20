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ЗСУ за добу відмінусували 1 690 загарбників

Ірина БалачукСереда, 20 листопада 2024, 08:22
ЗСУ за добу відмінусували 1 690 загарбників
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни України за минулу добу знешкодили 1 690 окупантів, спалили 49 артилерійських систем, 27 ББМ та 8 танків ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 725 740 (+1 690) осіб,
  • танків – 9 390 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 19 119 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20 681 (+49) од,
  • РСЗВ – 1 252 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 001 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 202 (+91) од,
  • крилатих ракет – 2 756 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 648 (+100) од,
  • спеціальної техніки – 3 674 (+2) од.

Дані уточнюються.

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