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ВСУ за сутки отминусовали 1 690 захватчиков

Ирина БалачукСреда, 20 ноября 2024, 08:22
ВСУ за сутки отминусовали 1 690 захватчиков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 690 оккупантов, сожгли 49 артиллерийских систем, 27 ББМ и 8 танков врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 725 740 (+1 690) человек,
  • танков – 9 390 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 119 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 20 681 (+49) ед,
  • РСЗО – 1 252 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 001 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 202 (+91) ед,
  • крылатых ракет – 2 756 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 648 (+100) ед,
  • специальной техники – 3 674 (+2) ед.

Данные уточняются.

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