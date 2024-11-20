ВСУ за сутки отминусовали 1 690 захватчиков
Среда, 20 ноября 2024, 08:22
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 690 оккупантов, сожгли 49 артиллерийских систем, 27 ББМ и 8 танков врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 725 740 (+1 690) человек,
- танков – 9 390 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 19 119 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 20 681 (+49) ед,
- РСЗО – 1 252 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 001 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 202 (+91) ед,
- крылатых ракет – 2 756 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 648 (+100) ед,
- специальной техники – 3 674 (+2) ед.
Данные уточняются.