Зеленський: Путін слабший за США, які мають силу і владу, щоб закінчити війну

Президент Володимир Зеленський вважає, що правитель Росії Володимир Путін слабший за Сполучені Штати, які мають більше можливостей для того, щоби змусити лідера Кремля припинити агресію проти України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox News

Пряма мова Зеленського у відповідь на питання, "хіба Путін не той, хто може прийняти рішення про припинення війни?": "Я впевнений, що на сьогоднішній день це залежить від Путіна, дуже багато залежить. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну.

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"Але це також набагато більше залежить від Сполучених Штатів Америки. Путін слабший за Сполучені Штати Америки. Президент Сполучених Штатів Америки має і силу, і владу, і зброю, і він може знизити ціну на енергоресурси. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа, що він думає про те, щоб знизити ціни на енергоресурси, на нафту, і це потрібно зробити".

Деталі: Президент допустив, що Україна може програти у розв’язаній Росією війні, якщо США скорочуватимуть допомогу. "Україна може програти у разі припинення допомоги США", - зазначив він.

Пряма мова Зеленського: "Звичайно, в будь-якому випадку ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але цього недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але це буде, якщо такий вибір буде американський вибір, тому ми будемо вирішувати, що нам доведеться робити".

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Також Зеленський побоюється, що буде "дуже небезпечно", якщо його країна почне втрачати єдність.

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