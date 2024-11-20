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Зеленский: Путин слабее США, которые имеют силу и власть, чтобы закончить войну

Станислав ПогориловСреда, 20 ноября 2024, 08:51
Зеленский: Путин слабее США, которые имеют силу и власть, чтобы закончить войну
Фото: скриншот с видео во время интервью Владимира Зеленского журналисту Fox News

Президент Владимир Зеленский считает, что правитель России Владимир Путин слабее Соединенных Штатов, которые имеют больше возможностей для того, чтобы заставить лидера Кремля прекратить агрессию против Украины.

Источник: Зеленский в интервью Fox News

Прямая речь Зеленского в ответ на вопрос, "разве Путин не тот, кто может принять решение о прекращении войны?": "Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина, очень многое зависит. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну.

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"Но это также гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки. Путин слабее Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки имеет и силу, и власть, и оружие, и он может снизить цену на энергоресурсы. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа, что он думает о том, чтобы снизить цены на энергоресурсы, на нефть, и это нужно сделать".

Детали: Президент допустил, что Украина может проиграть в развязанной Россией войне, если США будут сокращать помощь. "Украина может проиграть в случае прекращения помощи США", - отметил он.

Прямая речь Зеленского: "Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но этого недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но это будет, если такой выбор будет американский выбор, поэтому мы будем решать, что нам придется делать".

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Также Зеленский опасается, что будет "очень опасно", если его страна начнет терять единство, поскольку конфликт с Россией превысит 1000 дней.

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Что предшествовало:

  • Перед этим Зеленский заявил, что ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров Киева с Москвой по войне, а также "сильную Украину" назвал основой переговоров.
  • Также, по словам президента, поддержка ценностей и справедливости будет поддержкой Украины, и здесь невозможен нейтралитет со стороны посредника.

ЗеленскийПутинСШАУкраина
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