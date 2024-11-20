Зеленский: Путин слабее США, которые имеют силу и власть, чтобы закончить войну

Президент Владимир Зеленский считает, что правитель России Владимир Путин слабее Соединенных Штатов, которые имеют больше возможностей для того, чтобы заставить лидера Кремля прекратить агрессию против Украины.

Источник: Зеленский в интервью Fox News

Прямая речь Зеленского в ответ на вопрос, "разве Путин не тот, кто может принять решение о прекращении войны?": "Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина, очень многое зависит. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну.

Реклама:

"Но это также гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки. Путин слабее Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки имеет и силу, и власть, и оружие, и он может снизить цену на энергоресурсы. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа, что он думает о том, чтобы снизить цены на энергоресурсы, на нефть, и это нужно сделать".

Детали: Президент допустил, что Украина может проиграть в развязанной Россией войне, если США будут сокращать помощь. "Украина может проиграть в случае прекращения помощи США", - отметил он.

Прямая речь Зеленского: "Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но этого недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но это будет, если такой выбор будет американский выбор, поэтому мы будем решать, что нам придется делать".

РЕКЛАМА:

Также Зеленский опасается, что будет "очень опасно", если его страна начнет терять единство, поскольку конфликт с Россией превысит 1000 дней.

Узнать больше: Мир благодаря силе. Главные тезисы выступления Зеленского во время представления Плана победы в Раде

Что предшествовало: