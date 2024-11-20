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У Києві та області попадали уламки: пошкоджені дитсадок, школа і адмінбудівлі

Ірина БалачукСереда, 20 листопада 2024, 11:08
У Києві та області попадали уламки: пошкоджені дитсадок, школа і адмінбудівлі
ФОТО ПОЛІЦІЇ

Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Київській області пошкоджені дитячий садок, школа, три адмінбудівлі, два магазини та сільськогосподарська техніка.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, Поліція Київщини та КМВА у Telegram

Пряма мова очільника області: "Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Наразі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, 3 адміністративні будівлі, 2 магазини, сільськогосподарську техніку. В будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі". 

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Фото поліції

Деталі: У поліції додали, що також пошкоджена станції технічного обслуговування. 

 
Фото поліції

За словами Кравченка, тривога в області тривала понад 11 годин, сили ППО збили усі ворожі цілі.

Також він підкреслив, що минулося без постраждалих.

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Падіння уламків також зафіксували у столиці.

За даними КМВА, у Подільському районі уламки упали на автомобіль, вибуховою хвилею пошкоджені вікна в нежитловому приміщенні. Минулося без пожежі, детальна інформація з’ясовується.

В Оболонському районі уламки упали на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила.

Київська областьбезпілотники
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