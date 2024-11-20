В Киеве и области попадали обломки: повреждены детсад, школа и админздания
В результате падения обломков сбитых дронов в Киевской области повреждены детский сад, школа, три админздания, два магазина и сельскохозяйственная техника.
Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, Полиция Киевщины и КГВА в Telegram
Прямая речь главы области: "Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Сейчас в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены детский сад, школа, 3 административных здания, 2 магазина, сельскохозяйственная техника. В зданиях выбиты окна, двери, повреждены кровли".
Детали: В полиции добавили, что также повреждена станции технического обслуживания.
По словам Кравченко, тревога в области продолжалась более 11 часов, силы ПВО сбили все вражеские цели.
Также он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.
Падение обломков также зафиксировали в столице.
По данным КГВА, в Подольском районе обломки упали на автомобиль, взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении. Обошлось без пожара, подробная информация выясняется.
В Оболонском районе обломки упали на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.