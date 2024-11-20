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В Киеве и области попадали обломки: повреждены детсад, школа и админздания

Ирина БалачукСреда, 20 ноября 2024, 11:08
В Киеве и области попадали обломки: повреждены детсад, школа и админздания
ФОТО ПОЛИЦИИ

В результате падения обломков сбитых дронов в Киевской области повреждены детский сад, школа, три админздания, два магазина и сельскохозяйственная техника.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, Полиция Киевщины и КГВА в Telegram

Прямая речь главы области: "Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Сейчас в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены детский сад, школа, 3 административных здания, 2 магазина, сельскохозяйственная техника. В зданиях выбиты окна, двери, повреждены кровли". 

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Фото полиции

Детали: В полиции добавили, что также повреждена станции технического обслуживания. 

 
Фото полиции

По словам Кравченко, тревога в области продолжалась более 11 часов, силы ПВО сбили все вражеские цели.

Также он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

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Падение обломков также зафиксировали в столице.

По данным КГВА, в Подольском районе обломки упали на автомобиль, взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении. Обошлось без пожара, подробная информация выясняется.

В Оболонском районе обломки упали на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.

Киевская областьбеспилотники
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