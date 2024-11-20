В Киеве и области попадали обломки: повреждены детсад, школа и админздания

В результате падения обломков сбитых дронов в Киевской области повреждены детский сад, школа, три админздания, два магазина и сельскохозяйственная техника.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, Полиция Киевщины и КГВА в Telegram

Прямая речь главы области: "Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Сейчас в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены детский сад, школа, 3 административных здания, 2 магазина, сельскохозяйственная техника. В зданиях выбиты окна, двери, повреждены кровли".

Реклама:

Фото полиции

Детали: В полиции добавили, что также повреждена станции технического обслуживания.

Фото полиции

По словам Кравченко, тревога в области продолжалась более 11 часов, силы ПВО сбили все вражеские цели.

Также он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

РЕКЛАМА:

Падение обломков также зафиксировали в столице.

По данным КГВА, в Подольском районе обломки упали на автомобиль, взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении. Обошлось без пожара, подробная информация выясняется.

В Оболонском районе обломки упали на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала.