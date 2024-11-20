До списку УП 100 увійшла Ріна Рєзнік

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до переліку лідерів УП 100. У категорії "Захисники" було відзначено медикиню 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Ріну Рєзнік.

До того як Ріна Рєзнік долучилася до війська, вона була вчителькою біології, хімії та фізики.Також дівчина навчалася на біологічному факультеті, писала наукові статті і готувалась до навчання в Японії. Плани Ріни Рєзнік на наукову кар'єру були перервані початком повномасштабної війни, адже після 24 лютого вона приєдналася до територіальної оборони Києва.

Згодом Рєзнік перейшла до "Госпітальєрів", де займалася евакуацією поранених з "нуля", надавала їм першу допомогу і асистувала на стабілізаційних пунктах як медсестра. Також дівчина стала позаштатною консультанткою Міністерства охорони здоров'я – вона допомагає з питаннями переливання крові на фронті і програмою навчання бойових медиків. Ріна Рєзнік активно боролися за те, аби бойовим медикам дозволили переливати пораненим кров на догоспітальному етапі, а не фізрозчин – це суттєво збільшує шанси поранених бійців на виживання.

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"Я за цей рік зробила більше, ніж за попередні п'ять років життя. От коли б я ще з ружбайкою на пікапі поганяла б териконами? Це ж захоплення повне. Це, звичайно ж, того не варте, але якщо ми вже тут, то сидіти, плакати і розповідати, що війна – це виключно жахи, це дуже дивний конструкт. Нікому від цього краще не стає", –зізналася Рєзнік в інтерв’ю УП.

Зараз Ріна Рєзнік є частиною медичної служби 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов" і переважно займається адміністративними питаннями, але в майбутньому вона хотіла б долучитися до розробки програми відновлення бійців після контузій.

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід 20 листопада і дізнайся!

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