В список УП 100 вошла Рина Резник

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в перечень лидеров УП 100. В категории "Защитники" была отмечена медик 12 бригады специального назначения НГУ "Азов" Рина Резник.

До того как Рина Резник присоединилась к войску, она была учительницей биологии, химии и физики, также девушка училась на биологическом факультете, писала научные статьи и готовилась к обучению в Японии. Планы Рины Резник на научную карьеру были прерваны началом полномасштабной войны, ведь после 24 февраля она присоединилась к территориальной обороне Киева.

Впоследствии Резник перешла в "Госпитальеров", где занималась эвакуацией раненых с "нуля", оказывала им первую помощь и ассистировала на стабилизационных пунктах как медсестра. Также девушка стала внештатным консультантом Министерства здравоохранения - она помогает с вопросами переливания крови на фронте и программой обучения боевых медиков. Рина Резник активно боролись за то, чтобы боевым медикам разрешили переливать раненым кровь на догоспитальном этапе, а не физраствор - это существенно увеличивает шансы раненых бойцов на выживание.

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"Я за этот год сделала больше, чем за предыдущие пять лет жизни. Вот если бы я еще с ружбайкой на пикапе погоняла бы по терриконам? Это же восторг полный. Это, конечно же, того не стоит, но если мы уже здесь, то сидеть, плакать и рассказывать, что война - это исключительно ужасы, это очень странный конструкт. Никому от этого лучше не становится", - призналась Резник в интервью УП.

Сейчас Рина Резник является частью медицинской службы 12 бригады специального назначения НГУ "Азов" и преимущественно занимается административными вопросами, но в будущем она хотела бы присоединиться к разработке программы восстановления бойцов после контузий.

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