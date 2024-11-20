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У КМДА пояснили, що за дивний шум чули жителі Києва

Ірина БалачукСереда, 20 листопада 2024, 12:07
У КМДА пояснили, що за дивний шум чули жителі Києва
Фото з сайту kyivcity.gov.ua

Дивний гул, який чули жителі Києва вранці 20 листопада, є технологічним шумом і пов'язаний він з роботою великого теплоджерела, повідомили у КМДА.

Джерело: сайт КМДА

Деталі: Вранці жителів різних районів столиці сполошив дивний шум, який нагадував чи то звук літака чи дуже сильний вітер. Користувачі соцмереж намагалися з’ясувати, з чим пов’язане це дивне гудіння. Багато хто писав, що "за чутками, це ТЕЦ скидає пару". Хтось зазначав, що такі скидання відбуваються не вперше – нібито ТЕЦ має час від часу скидати пару.

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"Українська правда" намагалася з’ясувати, що відбувається, але оператор гарячої лінії Київських електромереж прокоментувати це не змогла. А речник ДСНС у Києві Павло Петров запевнив УП, що на ранок 20 листопада у Києві "ніяких надзвичайних ситуацій і подій немає, рятувальники не залучені".

Згодом у КМДА повідомили, що цей гул пов’язаний з роботою великого теплоджерела.

Дослівно КМДА: "Технологічний шум у Києві пов’язаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Це невід’ємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання. Більш детальна інформація не надається з міркувань безпеки".

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Водночас міська влада запевнила, що цей шум не "жодним чином не несе загрози чи ризиків", бо це "контрольований виробничий процес".

Київмісцева влада
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