В КГГА объяснили, что за странный шум слышали жители Киева

Странный гул, который слышали жители Киева утром 20 ноября, является технологическим шумом и связан он с работой большого теплоисточника, сообщили в КГГА.

Источник: сайт КГГА

Детали: Утром жителей разных районов столицы всполошил странный шум, который напоминал то ли звук самолета, то ли очень сильный ветер. Пользователи соцсетей пытались выяснить, с чем связано это странное гудение. Многие писали, что "по слухам, это ТЭЦ сбрасывает пар". Кто-то отмечал, что такие сбросы происходят не впервые – якобы ТЭЦ должна время от времени это делать.

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"Украинская правда" пыталась выяснить, что происходит, но оператор горячей линии Киевских электросетей прокомментировать это не смогла. А спикер ГСЧС в Киеве Павел Петров заверил УП, что на утро 20 ноября в Киеве "никаких чрезвычайных ситуаций и событий нет, спасатели не привлечены".

Позже в КГГА сообщили, что этот гул связан с работой большого теплоисточника.

Дословно КГГА: "Технологический шум в Киеве связан с работой большого теплоисточника на правом берегу города. Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании. Более подробная информация не предоставляется из соображений безопасности".

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В то же время городские власти заверили, что этот шум не "никоим образом не несет угрозы или рисков", потому что это "контролируемый производственный процесс".