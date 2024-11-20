Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через російський обстріл Токарівки на Херсонщині загинув чоловік

Анастасія ПроцСереда, 20 листопада 2024, 13:36
Через російський обстріл Токарівки на Херсонщині загинув чоловік
Ілюстративне фото: Getty Images

Унаслідок російського обстрілу 19 листопада села Токарівка Херсонської області загинув 52-річний місцевий житель. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Стало відомо про загибель чоловіка через вчорашній російський обстріл Токарівки. На місці ворожого удару виявили тіло 52-річного місцевого жителя, який дістав поранення, несумісні з життям".

Реклама:

Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним вбитого.

Херсонська областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено Росіяни вдарили по Харкову – спалахнула пожежа, 15 постраждалих

КМВА: У Києві погіршився стан повітря

Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб

The Economist: Біля Запоріжжя будують фортифікації в очікуванні наступу РФ

Польські фермери припинили блокувати кордон із Україною

У понеділок відключення електроенергії діятимуть 6 годин

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, поранена жінка
Росіяни поранили цивільних у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях
Ще четверо вбитих та понад 10 поранених цивільних на Херсонщині та Донеччині
Останні новини
09:38
Ціни на нафту знижуються, але залишаються біля 2-тижневих максимумів: причини
09:37
У Грузії визначилися з майбутньою главою МЗС
09:14
Командир роти БПЛА 92 ОШБР Антон "Бандерас" Шмагайло про російських штурмовиків на Куп'янщині та повзучі штурми
09:06
Сибіга їде в Італію на міністерське засідання "Групи семи"
09:05
оновлено Росіяни вдарили по Харкову – спалахнула пожежа, 15 постраждалих
08:59
OpenAI хоче інтегрувати ChatGPT у смартфони Samsung Galaxy
08:52
КМВА: У Києві погіршився стан повітря
08:51
КолонкаРєуцький про бюрократію в армії: Це коштує життів захисників
08:38
фото У Грузії протест з вимогою нових виборів ночував під парламентом перед першим засіданням
08:25
Генштаб: На фронті за минулу добу відбулось 217 боїв, найбільше – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: