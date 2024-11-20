Через російський обстріл Токарівки на Херсонщині загинув чоловік

Унаслідок російського обстрілу 19 листопада села Токарівка Херсонської області загинув 52-річний місцевий житель.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Стало відомо про загибель чоловіка через вчорашній російський обстріл Токарівки. На місці ворожого удару виявили тіло 52-річного місцевого жителя, який дістав поранення, несумісні з життям".

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Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним вбитого.