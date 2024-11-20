Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за российского обстрела Токаревки на Херсонщине погиб мужчина

Анастасия ПроцСреда, 20 ноября 2024, 13:36
Из-за российского обстрела Токаревки на Херсонщине погиб мужчина
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российского обстрела 19 ноября села Токаревка Херсонской области погиб 52-летний местный житель.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Стало известно о гибели мужчины из-за вчерашнего российского обстрела Токаревки. На месте вражеского удара обнаружили тело 52-летнего местного жителя, который получил ранения, несовместимые с жизнью".

Реклама:

Детали: Прокудин выразил соболезнования родным убитого.

Херсонская областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ПВО сбила восемь российских беспилотников

Лидер Северной Кореи пообещал России свою непоколебимую поддержку в войне против Украины – СМИ

Украина просила оснастить 10 бригад, но партнеры обеспечили только 2,5 – Зеленский

Российских учителей научат прививать "русскую идентичность" детям из Украины – росСМИ

Военного Гнездилова, который публично ушел в "самоволку", оставили под стражей

Генштаб: На фронте состоялось 172 боя, напряженно на трех направлениях

Все новости...
Херсонская область
Россияне обстреляли Антоновку на Херсонщине, ранена женщина
Россияне ранили гражданских в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях
Еще четверо убитых и более 10 раненых гражданских на Херсонщине и Донетчине
Последние новости
10:27
Воины ГУР поразили еще три РЛС в Крыму
10:06
Польша просит у ЕС финпомощь в связи с сентябрьскими наводнениями
09:59
Женская сборная Украины проиграла Германии в первом туре на ЧЕ-2024 по гандболу
09:45
ПВО сбила восемь российских беспилотников
09:25
Выборы в Ирландии: Оппозиция выигрывает, но две правительственные партии вместе сохраняют преимущество
09:08
В Дагестане сообщили об атаке БПЛА, аэропорт закрыли
09:03
В Кении нашли следы двух разных родственников современных людей: они сосуществовали 1,5 млн лет назад
08:56
колонкаВ ожидании рекорда Микаэлы Шиффрин
08:46
МВД Грузии: На протестах задержаны более 100 человек
08:29
Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть раненые
Все новости...
Реклама:
Реклама: