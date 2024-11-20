Из-за российского обстрела Токаревки на Херсонщине погиб мужчина
Среда, 20 ноября 2024, 13:36
В результате российского обстрела 19 ноября села Токаревка Херсонской области погиб 52-летний местный житель.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь: "Стало известно о гибели мужчины из-за вчерашнего российского обстрела Токаревки. На месте вражеского удара обнаружили тело 52-летнего местного жителя, который получил ранения, несовместимые с жизнью".
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Детали: Прокудин выразил соболезнования родным убитого.