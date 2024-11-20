США дозволили Україні бити далекобійними Storm Shadow – The Times

За даними британського видання The Times, урядовці Великої Британії заявляють, що США дозволили Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по РФ. "Переломний момент" настав, коли Росія залучила до війни солдатів КНДР.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Times

Деталі: Видання посилається на високопоставлене джерело в уряді, яке раніше в приватному порядку казало, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер хоче дозволити Україні використовувати зброю на свій розсуд для самооборони і Британія вже кілька місяців чинить тиск на США з цього питання.

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США спочатку не давали дозволу на використання своїх технологій для ракет Storm Shadow в Росії, оскільки були занепокоєні можливою ескалацією конфлікту.

За словами джерела в Міністерстві закордонних справ, "переломний момент" настав, коли Росія залучила північнокорейських військових, що було розцінено як "значна ескалація".

Тепер очікується схвалення з боку США щодо Storm Shadow, особливо з огляду на те, що Україна вже використовувала американські далекобійні ракети для ударів по РФ.

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Довідково: Storm Shadow/SCALP – франко-британська авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для ураження стаціонарних цілей (включно з, наприклад, бункерами), які добре захищені системами ППО. Може використовуватися в будь-який час доби та за будь-яких метеоумов. Бойова частина ракети важить 450 кг. Storm Shadow можуть встановлюватись на українські реактивні літаки радянського виробництва.

Ракети SCALP/Storm Shadow залежно від модифікації можуть мати дальність від 270 до 560 км.

Передісторія:

У вівторок вранці Стармер почав відкидати обережність, натякаючи на те, що це лише питання часу, коли ракети Storm Shadow можуть бути використані Україною для ударів по РФ. "Ми повинні забезпечити Україну тим, що їй потрібно, стільки, скільки їй потрібно для перемоги у цій війні. Але я не збираюся вдаватися в оперативні питання, тому що якщо я це зроблю, то виграє лише один – Путін", – казав він.

Високопоставлені урядові джерела заявили, що зміна формулювань Стармера була навмисною, і натякнули, що попередні заперечення американської сторони проти використання Storm Shadow тепер зняті.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.

Водночас у Держдепі відмовились коментувати повідомлення ЗМІ про нібито дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб російської території.

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