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США разрешили Украине бить дальнобойными Storm Shadow – The Times

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 20 ноября 2024, 13:43
США разрешили Украине бить дальнобойными Storm Shadow – The Times
Фото: Getty Images

По данным британского издания The Times, чиновники Великобритании заявляют, что США разрешили Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. "Переломный момент" наступил, когда Россия привлекла к войне солдат КНДР.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Times

Детали: Издание ссылается на высокопоставленный источник в правительстве, который ранее в частном порядке говорил, что премьер Великобритании Кир Стармер хочет позволить Украине использовать оружие по своему усмотрению для самообороны и Великобритания уже несколько месяцев оказывает давление на США по этому вопросу.

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США изначально не давали разрешения на использование своих технологий для ракет Storm Shadow в России, поскольку были обеспокоены возможной эскалацией конфликта.

По словам источника в Министерстве иностранных дел, "переломный момент" наступил, когда Россия привлекла северокорейских военных, что было расценено как "значительная эскалация".

Теперь ожидается одобрение со стороны США в отношении Storm Shadow, особенно учитывая то, что Украина уже использовала американские дальнобойные ракеты для ударов по РФ.

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Справочно: Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для поражения стационарных целей (включая, например, бункеры), которые хорошо защищены системами ПВО. Может использоваться в любое время суток и при любых метеоусловиях. Боевая часть ракеты весит 450 кг. Storm Shadow могут устанавливаться на украинские реактивные самолеты советского производства.

Ракеты SCALP/Storm Shadow в зависимости от модификации могут иметь дальность от 270 до 560 км.

Предыстория:

  • Во вторник утром Стармер начал отбрасывать осторожность, намекая на то, что это лишь вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow могут быть использованы Украиной для ударов по РФ. "Мы должны обеспечить Украину тем, что ей нужно, столько, сколько ей нужно для победы в этой войне. Но я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы, потому что если я это сделаю, то выиграет только один – Путин", – говорил он.
  • Высокопоставленные правительственные источники заявили, что изменение формулировок Стармера было преднамеренным, и намекнули, что предыдущие возражения американской стороны против использования Storm Shadow теперь сняты.
  • Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что США позволили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.
  • В то же время в Госдепе отказались комментировать сообщения СМИ о якобы разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

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ВеликобританияСШАУкраинаракетный удар
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