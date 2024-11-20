У "Резерв+" з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків – Міноборони

У застосунку "Резерв+" з’явилась можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Пряма мова: "Через Резерв+ вже оформлено чи поновлено 150 тисяч відстрочок. І тепер вони доступні й для багатодітних батьків, що мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі. Продовжуємо працювати над взаємодією із Єдиним реєстром боржників, щоб стали доступними відстрочки усіх типів для багатодітних батьків".

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Деталі: У Міноборони кажуть, що для отримання онлайн-відстрочки необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит.

Крім багатодітних батьків, сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.