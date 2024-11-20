Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В "Резерв+" появилась отсрочка от мобилизации для многодетных родителей – Минобороны

Татьяна ОлейникСреда, 20 ноября 2024, 19:43
В Резерв+ появилась отсрочка от мобилизации для многодетных родителей – Минобороны
Фото - Минобороны

В приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "Через Резерв+ уже оформлено или восстановлено 150 тысяч отсрочек. И теперь они доступны и для многодетных родителей, имеющих трех детей до 18 лет в совместном браке. Продолжаем работать над взаимодействием с Единым реестром должников, чтобы стали доступными отсрочки всех типов для многодетных родителей".

Реклама:

Детали: В Минобороны говорят, что для получения онлайн-отсрочки необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос.

Кроме многодетных родителей, сервис онлайн-отсрочек доступен для:

  • людей с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;
  • студентов, аспирантов и докторантов, которые получают образование в последовательном порядке. Например, после бакалавра получают степень магистра. Или же после магистра учатся на аспирантуре.

Обновленная версия приложения уже доступна в AppStore и PlayMarket.

Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шольц раскритиковал идею ультиматума Путину по Taurus: Нельзя играть в "русскую рулетку"

фотоТуск показал "Восточный щит" на границе с РФ, который впоследствии построят возле Украины и Беларуси

Армия РФ ударила по остановке в пригороде Херсона, есть погибшие

видеоВ Грузии сообщают об избиении митингующих силовиками

ПВО сбила восемь российских беспилотников

Лидер Северной Кореи пообещал России свою непоколебимую поддержку в войне против Украины – СМИ

Все новости...
Минобороны
МОУ решило поинтересоваться, получают ли бойцы деньги за уничтоженную технику РФ
"Наташа, попала!" – Умеров отметил защитниц, которые сбили российскую крылатую ракету
В Украине масштабировали производство ракет "Нептун" для дальнобойных ударов – Умеров
Последние новости
16:26
Премьер Грузии после разгона протеста заговорил о невозможности "сценария Майдана"
16:18
Шольц раскритиковал идею ультиматума Путину по Taurus: Нельзя играть в "русскую рулетку"
15:50
Еврокомиссия обратилась в TikTok из-за подозрений о влиянии на выборы в Румынии
15:38
фотоОт взрыва гранаты погибли три человека на Закарпатье
15:21
В 2024 году произошел спад спроса на высшее образование среди мужчин 25+: в МОН назвали причину
15:14
Продажи жилья в Китае снова упали из-за отсутствия устойчивого стимулирования
14:55
фотоРоссияне обстреляли Мирноград артиллерией: погибли двое гражданских
14:37
За сутки энергетики возобновили питание более 342 тысяч потребителей
14:36
Сколько украинцев курят ежедневно и как часто употребляют алкоголь: результаты опроса
14:20
фотоТуск показал "Восточный щит" на границе с РФ, который впоследствии построят возле Украины и Беларуси
Все новости...
Реклама:
Реклама: