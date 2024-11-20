В "Резерв+" появилась отсрочка от мобилизации для многодетных родителей – Минобороны

В приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "Через Резерв+ уже оформлено или восстановлено 150 тысяч отсрочек. И теперь они доступны и для многодетных родителей, имеющих трех детей до 18 лет в совместном браке. Продолжаем работать над взаимодействием с Единым реестром должников, чтобы стали доступными отсрочки всех типов для многодетных родителей".

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Детали: В Минобороны говорят, что для получения онлайн-отсрочки необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос.

Кроме многодетных родителей, сервис онлайн-отсрочек доступен для:

людей с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

студентов, аспирантов и докторантов, которые получают образование в последовательном порядке. Например, после бакалавра получают степень магистра. Или же после магистра учатся на аспирантуре.

Обновленная версия приложения уже доступна в AppStore и PlayMarket.