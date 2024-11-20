Лубінець: Військові РФ імовірно розстріляли українських бійців, які потрапили в оточення на Курщині

У середу 20 листопада із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл полонених українських оборонців, які потрапили в оточення на території Курської області РФ.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: За словами омбудсмана, про черговий воєнний злочин росіян стало відомо з соцмереж.

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Росіяни імовірно розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення на Курщині.

Інших деталей, зокрема щодо кількості жертв, Лубінець не навів. Він традиційно повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

Пряма мова: "Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин".