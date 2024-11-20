Лубинец: Военные РФ расстреляли украинских бойцов, попавших в окружение на Курщине

В среду 20 ноября из соцсетей стало известно о вероятном расстреле пленных украинских защитников, попавших в окружение на территории Курской области РФ.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Детали: По словам омбудсмена, об очередном военном преступлении россиян стало известно из соцсетей.

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Россияне предположительно расстреляли украинских военнопленных, попавших в окружение на Курщине.

Других деталей, в частности о количестве жертв, Лубинец не привел. Он традиционно сообщил, что направил письма в ООН и МККК по этому преступлению.

Прямая речь: "Международное сообщество должно действовать немедленно. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россию нужно остановить. Враг ответит за каждое преступление".