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Politico: Європарламент погодив усіх кандидатів у єврокомісари, зокрема й угорського

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоСереда, 20 листопада 2024, 20:20
Politico: Європарламент погодив усіх кандидатів у єврокомісари, зокрема й угорського
Європарламент. ілюстративне фото з Вікіпедії

Європейський парламент погодився затвердити усіх сімох досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію, поклавши край багатотижневому глухому куту серед політичних фракцій.

ДжерелоPolitico з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Більше тижня долі цих семи кандидатів вирішувалися у політичних суперечках між ключовими політичними групами – правоцентристською Європейською народною партією та соціалістами і демократами.

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Безвихідь зупинила процес перевірки шести виконавчих віцепрезидентів (Кая Каллас, Раффаеле Фітто, Роксана Мінзату, Стефан Сежурне, Тереза Рібера та Хенна Вірккунен), а також угорця Олівера Варгелі.

Деталі того, як вдалося подолати суперечку, - не розкривають.

Передісторія:

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  • Слухання кандидатів у єврокомісари почались 4 листопада й мали завершитись минулого тижня. 
  • Суперечки між депутатами точилися, зокрема, щодо кандидатур італійця Раффаеле Фітто, угорця Олівера Варгеї та іспанки Терези Рібери.
  • Новий склад Єврокомісії може встигнути почати роботу 1 грудня.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.

ЄвропарламентЄврокомісія
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