Politico: Європарламент погодив усіх кандидатів у єврокомісари, зокрема й угорського

Європейський парламент погодився затвердити усіх сімох досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію, поклавши край багатотижневому глухому куту серед політичних фракцій.

Джерело: Politico з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Більше тижня долі цих семи кандидатів вирішувалися у політичних суперечках між ключовими політичними групами – правоцентристською Європейською народною партією та соціалістами і демократами.

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Безвихідь зупинила процес перевірки шести виконавчих віцепрезидентів (Кая Каллас, Раффаеле Фітто, Роксана Мінзату, Стефан Сежурне, Тереза Рібера та Хенна Вірккунен), а також угорця Олівера Варгелі.

Деталі того, як вдалося подолати суперечку, - не розкривають.

Передісторія:

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Слухання кандидатів у єврокомісари почались 4 листопада й мали завершитись минулого тижня.

Суперечки між депутатами точилися, зокрема, щодо кандидатур італійця Раффаеле Фітто, угорця Олівера Варгеї та іспанки Терези Рібери.

Новий склад Єврокомісії може встигнути почати роботу 1 грудня.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.