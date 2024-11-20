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Politico: Европарламент согласовал всех кандидатов в еврокомиссары, в том числе и венгерского

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 20 ноября 2024, 20:20
Politico: Европарламент согласовал всех кандидатов в еврокомиссары, в том числе и венгерского
Европарламент. иллюстративное фото из Википедии

Европейский парламент согласился утвердить всех семерых до сих пор не утвержденных кандидатов на должности в новую Еврокомиссию, положив конец многонедельному тупику среди политических фракций.

Источник: Politico со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Больше недели судьбы этих семи кандидатов решались в политических спорах между ключевыми политическими группами - правоцентристской Европейской народной партией и социалистами и демократами.

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Тупик остановил процесс проверки шести исполнительных вице-президентов (Кая Каллас, Раффаэле Фитто, Роксана Минзату, Стефан Сежурне, Тереза Рибера и Хенна Вирккунен), а также венгра Оливера Варгели.

Детали того, как удалось преодолеть спор, - не раскрывают.

Предыстория:

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  • Слушания кандидатов в еврокомиссары начались 4 ноября и должны были завершиться на прошлой неделе.
  • Споры между депутатами велись, в частности, относительно кандидатур итальянца Раффаэле Фитто, венгра Оливера Варгеи и испанки Терезы Риберы.
  • Новый состав Еврокомиссии может успеть начать работу 1 декабря.

О том, как готовили новый состав Еврокомиссии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.

ЕвропарламентЕврокомиссия
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