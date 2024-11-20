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Росіяни атакували Краматорський район касетними боєприпасами: загинула дитина

Тетяна ОлійникСереда, 20 листопада 2024, 20:48
Росіяни атакували Краматорський район касетними боєприпасами: загинула дитина
Фото - Нацполіція

Російська армія 20 листопада атакувала Краматорський район на Донеччині касетними боєприпасами, загинув 11-річний хлопчик. Його сестра 12 років та 63-річний дідусь поранені.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, Національна поліція України

Дослівно: "За даними слідства, 20 листопада 2024 року, о 15:40, російська армія нанесла удар, ймовірно, з РСЗВ "Торнадо-С" по с. Першомар’ївка Краматорського району. Влучання касетних боєприпасів відбулось по житловій забудові, де на подвір’ї одного з будинків загинув 11-річний хлопчик.

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Його сестра 12 років та 63-річний дідусь дістали мінно-вибухові травми, поранення голови, грудної клітини, рук і ніг".

Деталі: Поранені перебувають у лікарні. Внаслідок ворожої атаки в населеному пункті також пошкоджені житлові будинки та автотранспорт.

війнадітиДонецька область
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