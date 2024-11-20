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Россияне атаковали Краматорский район кассетными боеприпасами: погиб ребенок

Татьяна ОлейникСреда, 20 ноября 2024, 20:48
Россияне атаковали Краматорский район кассетными боеприпасами: погиб ребенок
Фото - Нацполиция

Российская армия 20 ноября атаковала Краматорский район Донецкой области кассетными боеприпасами, погиб 11-летний мальчик. Его сестра 12 лет и 63-летний дедушка ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура, Национальная полиция Украины

Дословно: "По данным следствия, 20 ноября 2024 года, в 15:40, российская армия нанесла удар, вероятно, из РСЗО „Торнадо-С" по с. Первомарьевка Краматорского района. Попадание кассетных боеприпасов произошло по жилой застройке, где во дворе одного из домов погиб 11-летний мальчик.

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Его сестра 12 лет и 63-летний дедушка получили минно-взрывные травмы, ранения головы, грудной клетки, рук и ног".

Детали: Раненые находятся в больнице. В результате вражеской атаки в населенном пункте также повреждены жилые дома и автотранспорт.

войнадетиДонецкая область
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