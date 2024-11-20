Держдеп завпевняє, що посольство США в Києві має відновити роботу 21 листопада

Речник Державного департаменту Метью Міллер каже, що посольство США в Києві, яке 20 листопада призупинило роботу через повідомлення про можливу загрозу обстрілу з боку Росії, в четвер має відновити звичний режим діяльності.

Джерело: Міллер на брифінгу, цитує "Європейська правда"

Деталі: Міллер відмовився уточнювати подробиці загрози, у зв’язку з чим посольство в Києві призупиняло роботу, "але йдеться про те, за чим ми пильно стежимо", й Державний департамент "вкрай серйозно ставиться до питань безпеки свого персоналу".

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"Ми розраховуємо, що відновимо звичайну роботу (посольства. – ред.) завтра", – додав речник зовнішньополітичного відомства США.

Він відмовився говорити про те, чи була втілена передбачена американськими службами безпеки загроза, лише зазначивши, що "Україна за останні дні зазнала вкрай масштабних ударів з повітря".

Окремо Міллер наголосив, що жоден працівник посольства США в Києві не виїжджав з України.

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