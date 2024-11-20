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Госдеп уверяет, что посольство США в Киеве должно возобновить работу 21 ноября

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 20 ноября 2024, 21:06
Госдеп уверяет, что посольство США в Киеве должно возобновить работу 21 ноября
Мэтью Миллер. фото Getty Images

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер говорит, что посольство США в Киеве, которое 20 ноября приостановило работу из-за сообщения о возможной угрозе обстрела со стороны России, в четверг должно восстановить привычный режим деятельности.

Источник: Миллер на брифинге, цитирует "Европейская правда"

Детали: Миллер отказался уточнять подробности угрозы, в связи с чем посольство в Киеве приостанавливало работу, "но речь идет о том, за чем мы пристально следим", и Государственный департамент "крайне серьезно относится к вопросам безопасности своего персонала".

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"Мы рассчитываем, что возобновим обычную работу (посольства. – Ред.) завтра", – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он отказался говорить о том, была ли воплощена предусмотренная американскими службами безопасности угроза, лишь отметив, что "Украина за последние дни подверглась крайне масштабным ударам с воздуха".

Отдельно Миллер отметил, что ни один работник посольства США в Киеве не выезжал из Украины.

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Предыстория:  

  • США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября, посольство Соединенных Штатов перешло на дистанционную работу.
  • Вслед за США из соображений безопасности свои посольства закрыли Испания, Греция и Италия.
  • В МИД Украины в связи с этим заявили об "информационном нагнетании" и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

СШАКиеввойна
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