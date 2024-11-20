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Зеленський: Крим можна повернути дипломатичним шляхом

Тетяна ОлійникСереда, 20 листопада 2024, 21:26
Зеленський: Крим можна повернути дипломатичним шляхом
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може втратити десятки тисяч людей, щоб повернути Крим – його можна повернути дипломатичним шляхом.

Джерело: Зеленський в інтервʼю Fox News

Деталі: За словами Зеленського, Україна юридично не може визнати будь-яку окуповану територію російською.

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Пряма мова: "Йдеться про ті території, які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо. Ми цього не приймаємо. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року".

Деталі: Зеленський також зазначив, що Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом.

Пряма мова: "Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом".

КримЗеленський
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