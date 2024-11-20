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Зеленский: Крым можно вернуть дипломатическим путем

Татьяна ОлейникСреда, 20 ноября 2024, 21:26
Зеленский: Крым можно вернуть дипломатическим путем
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может потерять десятки тысяч людей, чтобы вернуть Крым – его можно вернуть дипломатическим путем.

Источник: Зеленский в интервью Fox News

Детали: По словам Зеленского, Украина юридически не может признать любую оккупированную территорию российской.

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Прямая речь: "Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения с 2014 года. Юридически мы этого не признаем. Мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года".

Детали: Зеленский также отметил, что Украина готова вернуть Крым дипломатическим путем.

Прямая речь: "Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они погибали ради возвращения Крыма... Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем".

КрымЗеленский
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