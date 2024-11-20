Лубінець: Найбільшу претензію Офіс омбудсмана має до Міжнародного комітету Червоного Хреста

Серед організацій, до яких в українського Офісу омбудсмана є претензії, є Міжнародний комітет Червоного Хреста і Міжнародна федерація Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця.

Джерело: уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "По Червоному Хресту, то цих організацій є три. Національний Червоний Хрест - у нас до них точно немає не те що претензій, а тільки подяка. Це Національне товариство Червоного Хреста України. Друга організація - це Міжнародна федерація Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця, куди входять всі національні товариства. І до цієї організації у нас є купа претензій".

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Деталі: Омбудсман пояснив, що серед питань, які існують до Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця, є те, що туди офіційно входить російський Червоний Хрест.

Також офіційно визнано, що національний Червоний Хрест РФ, наприклад, брав участь у незаконній депортації українських дітей.

"У нас визнано і підтверджено, що в порушення статуту Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця вони закрили очі на те, що російський Червоний Хрест вкрав майно українського Червоного Хреста у Криму і публічно ним послуговується. І жодної реакції ми від них не можемо добитися", - зазначив Лубінець.

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Найбільша ж найбільша претензія в Офісу омбудсмана - до МКЧХ.

Пряма мова: "Бо якщо вони кажуть, що їх не допускають росіяни, ми їм кажемо: "Де ви про це написали чи зафіксували?". Якщо цього немає - то (виходить), вони погоджуються, що росіяни все виконують… Кожен місяць військовополонені української армії мають право на листування, отримання посилок, отримання меддопомоги. Важкопоранені і важкохворі мають репатріюватися без жодних умов в Україну. Але все це не відбувається".