Лубинец: Наибольшая претензия у Офиса омбудсмена – к Международному комитету Красного Креста

Среди организаций, к которым у украинского Офиса омбудсмена есть претензии, – Международный комитет Красного Креста и Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "По Красному Кресту, то этих организаций есть три. Национальный Красный Крест - у нас к ним точно нет не то что претензий, а только благодарность. Это Национальное общество Красного Креста Украины. Вторая организация - это Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, куда входят все национальные общества. И к этой организации у нас есть куча претензий".

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Детали: Омбудсмен пояснил, что среди вопросов, которые существуют к Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, является то, что туда официально входит российский Красный Крест.

Также официально признано, что национальный Красный Крест РФ, например, участвовал в незаконной депортации украинских детей.

"У нас признано и подтверждено, что в нарушение устава Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца они закрыли глаза на то, что российский Красный Крест украл имущество украинского Красного Креста в Крыму и публично им пользуется. И никакой реакции мы от них не можем добиться", - отметил Лубинец.

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Самая же большая претензия у Офиса омбудсмена - к МККК.

Прямая речь: "Потому что если они говорят, что их не допускают россияне, мы им говорим: "Где вы об этом написали или зафиксировали?". Если этого нет - то (получается), они соглашаются, что россияне все выполняют... Каждый месяц военнопленные украинской армии имеют право на переписку, получение посылок, получение медпомощи. Тяжелораненые и тяжелобольные должны репатриироваться без всяких условий в Украину. Но все это не происходит".