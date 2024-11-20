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США можуть скасувати майже $5 мільярдів боргу для Києва

Тетяна ОлійникСереда, 20 листопада 2024, 22:51
США можуть скасувати майже $5 мільярдів боргу для Києва
Метью Міллер. Фото - Getty images

Адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу – приблизно 4,65 мільярда доларів.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на речника Державного департаменту Метью Міллера на брифінгу в середу 20 листопада

Деталі: Документ надає Джо Байдену повноваження пробачити 50% позики, яку в квітні 2024 року надали Києву. Тоді йшлося про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року. З них близько 10 мільярдів доларів надавались Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

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Передбачено, що з 15 листопада 2024 року – за тиждень після виборів президента США, чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент.

Пряма мова Міллера: "Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це".

Деталі: Після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак Міллер вважає, що цього не станеться.

СШАдопомога Україні
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