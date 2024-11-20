США могут отменить почти $5 миллиардов долга для Киева

Администрация президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь – примерно 4,65 миллиарда долларов.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на представителя Государственного департамента Мэтью Миллера на брифинге в среду 20 ноября

Детали: Документ предоставляет Джо Байдену полномочия простить 50% займа, который в апреле 2024 года предоставили Киеву. Тогда речь шла о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года. Из них около 10 миллиардов долларов предоставлялись Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

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Предусмотрено, что с 15 ноября 2024 года – через неделю после выборов президента США, действующий президент может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить 1-го января 2026 года уже следующий президент.

Прямая речь Миллера: "Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это".

Детали: После того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Однако Миллер считает, что этого не произойдет.