Генштаб: Ворог активно атакує на Покровському напрямку

Від початку доби 20 листопада на фронті відбулось 147 бойових зіткнень, російські війська активно атакують на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 20 листопада

Дослівно: "З початку доби відбулося 147 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного удару, 61 авіаційного удару із застосуванням 91 КАБ, понад 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку противник 23 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

Десять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного та Тернів.

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На Сіверському напрямку російські окупанти скинули десять КАБ в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку противник скинув п’ять авіабомб в районах населених пунктів Часів Яр та Липівка.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка п’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

На Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка.

На Времівському напрямку відбулося 28 боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів вже зупинено нашими оборонцями в районах Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки.

Наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 20 авіаційних ударів із застосуванням 33 КАБ.