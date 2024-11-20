Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Враг активно атакует на Покровском направлении

Татьяна ОлейникСреда, 20 ноября 2024, 23:15
Генштаб: Враг активно атакует на Покровском направлении
Фото - 56 омпбр

С начала суток 20 ноября на фронте состоялось 147 боевых столкновений, российские войска активно атакуют на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 20 ноября

Дословно: "С начала суток произошло 147 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар, 61 авиационный удар с применением 91 КАБ, более 560 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении противник 23 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Чернещины, Заречного и Тернов.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении российские оккупанты сбросили десять УАБ в районе Северска.

На Краматорском направлении противник сбросил пять авиабомб в районах населенных пунктов Часов Яр и Липовка.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка пять раз получили жесткий отпор от наших защитников.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

На Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка.

На Времовском направлении произошло 28 боестолкновений. Пять вражеских штурмов уже остановлено нашими защитниками в районах Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки.

Наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 20 авиационных ударов с применением 33 УАБ.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, дополненоОккупанты ударили по Одессе: 11 пострадавших, повреждены дома

Нардеп опроверг свое же заявление о тысячах переселенцев, которые возвращаются на ВОТ

обновлено, фото, видео Россияне ударили по Харькову – вспыхнул пожар, 23 пострадавших

КГВА: В Киеве ухудшилось состояние воздуха

фото В Вильнюсе на дом упал грузовой самолет – вспыхнул пожар 

Ультраправый антизападный кандидат занял первое место на выборах президента Румынии

Все новости...
В "Резерв+" появилась отсрочка от мобилизации для многодетных родителей – Минобороны
Зеленский: Панические сообщения и нагнетание помогают только России
Россияне атаковали Краматорский район кассетными боеприпасами: погиб ребенок
Зеленский: Крым можно вернуть дипломатическим путем
Последние новости
15:53
"Нафтогаз" запустил скважину на новом месторождении: планирует еще пять
15:51
видеоПограничники "выловили" трех мужчин из ледяной Тисы
15:46
Во Львове скончался политзаключенный Иван Мигус
15:42
Британия ввела санкции против 30 кораблей "теневого флота" РФ
15:23
автоспортWilliams подтвердил участие украинца Бондарева в Формуле-4 следующего сезона
15:16
В Южной Корее мужчина умышленно поправился, чтобы избежать призыва на службу: его осудили
15:13
Меркель: РФ напала бы на Украину раньше, если бы та начала движение в НАТО в 2008
15:12
В Раде предлагают уменьшить предельный возраст пребывания в армии с 60 до 55 лет
15:07
фотоСМИ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российскому аэродрому
15:05
В Украине под санкциями СНБО находятся 184 отечественные компаний: чем занимаются
Все новости...
Реклама:
Реклама: