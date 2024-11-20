Генштаб: Враг активно атакует на Покровском направлении

С начала суток 20 ноября на фронте состоялось 147 боевых столкновений, российские войска активно атакуют на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 20 ноября

Дословно: "С начала суток произошло 147 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар, 61 авиационный удар с применением 91 КАБ, более 560 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении противник 23 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Чернещины, Заречного и Тернов.

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На Северском направлении российские оккупанты сбросили десять УАБ в районе Северска.

На Краматорском направлении противник сбросил пять авиабомб в районах населенных пунктов Часов Яр и Липовка.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка пять раз получили жесткий отпор от наших защитников.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

На Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка.

На Времовском направлении произошло 28 боестолкновений. Пять вражеских штурмов уже остановлено нашими защитниками в районах Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки.

Наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 20 авиационных ударов с применением 33 УАБ.