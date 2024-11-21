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ISW припускає, що ціллю Storm Shadow на Курщині був оперштаб військ РФ

Олена ІвашківЧетвер, 21 листопада 2024, 03:23
ISW припускає, що ціллю Storm Shadow на Курщині був оперштаб військ РФ
Мар'їно, садиба князів Барятинських поблизу села Іванівського Рильського району Курської області.

Військові аналітики Інституту вивчення війни вважають, що садиба Мар'їно у Курській області РФ, по якій у середу завдали ракетного удару, знаходиться на відстані, відповідній для створення оперативного штабу військ РФ, які ведуть наступ вздовж лінії розмежування.

Джерело: ISW

Деталі: Американські військові аналітики вважають, що Україна провела успішний комбінований удар по військових об'єктах у російському тилу в ніч з 19 на 20 листопада, використовуючи безпілотники та надану Заходом далекобійну зброю. 

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За даними ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують наслідки ймовірного удару Storm Shadow поблизу Мар'їно, Курської області.

Кілька російських військових блогерів стверджували, що українські війська запустили до 12 ракет Storm Shadow по Курській області, "фрагменти яких впали в Мар'їно". 

Географічна прив'язка відеозаписів удару дозволяє припустити, що українською ціллю міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, в якому, на думку українського видання Defense Express, розташовувався командний пункт російських і північнокорейських військ, що діють в Курській області. 

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Наразі ISW не може підтвердити це твердження, але Мар’їно знаходиться приблизно в 30 км від нинішнього виступу Курської області, що було б відповідною відстанню для оперативного штабу військ, які ведуть наступ уздовж виступу".

Нагадаємо: 

Ключові висновки ISW за 20 листопада:

  • Україна провела успішний комбінований удар по військових об'єктах у російському тилу в ніч з 19 на 20 листопада з використанням безпілотників і наданої Заходом далекобійної зброї. Серія ударів 19-20 листопада свідчить про те, що Україна вже почала використовувати надані Заходом системи далекобійного озброєння для створення більш складних і ефективних комплексних ударів.
  • Ані російські, ані українські війська не змогли провести оптимізований оперативний маневр з зими 2022-2023 років через застарілі доктринальні і ресурсні обмеження, але обидві сторони вчаться, впроваджують інновації і адаптують свою тактику на полі бою, підкреслюючи динамічний характер нинішньої війни.
  • США та Німеччина оголосили про додаткову військову допомогу Україні 20 листопада.
  • Українські урядовці розслідують страти українських військовополонених у Росії.
  • Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Покровськом, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Куп'янськом, Часовим Яром, Торецьком, Кураховим, Вугледаром та в Курській області.
  • Відсутність належного ставлення російського військового командування до російських солдатів і продовження використання "м'ясних штурмів", ймовірно, сприяє масовому дезертирству.

ISWКурська область війна
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