ISW припускає, що ціллю Storm Shadow на Курщині був оперштаб військ РФ

Військові аналітики Інституту вивчення війни вважають, що садиба Мар'їно у Курській області РФ, по якій у середу завдали ракетного удару, знаходиться на відстані, відповідній для створення оперативного штабу військ РФ, які ведуть наступ вздовж лінії розмежування.

Джерело: ISW

Деталі: Американські військові аналітики вважають, що Україна провела успішний комбінований удар по військових об'єктах у російському тилу в ніч з 19 на 20 листопада, використовуючи безпілотники та надану Заходом далекобійну зброю.

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За даними ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують наслідки ймовірного удару Storm Shadow поблизу Мар'їно, Курської області.

Кілька російських військових блогерів стверджували, що українські війська запустили до 12 ракет Storm Shadow по Курській області, "фрагменти яких впали в Мар'їно".

Географічна прив'язка відеозаписів удару дозволяє припустити, що українською ціллю міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, в якому, на думку українського видання Defense Express, розташовувався командний пункт російських і північнокорейських військ, що діють в Курській області.

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Наразі ISW не може підтвердити це твердження, але Мар’їно знаходиться приблизно в 30 км від нинішнього виступу Курської області, що було б відповідною відстанню для оперативного штабу військ, які ведуть наступ уздовж виступу".

Нагадаємо:

The Guardian і Bloomberg повідомили 20 листопада з посиланням на анонімні джерела, що українські війська завдали перших ударів по військових цілях на території Росії, використовуючи ракети Storm Shadow, надані Великобританією.

Ключові висновки ISW за 20 листопада: