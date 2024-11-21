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ISW предполагает, что целью Storm Shadow в Курской области был оперштаб войск РФ

Алена ИвашкивЧетверг, 21 ноября 2024, 03:23
ISW предполагает, что целью Storm Shadow в Курской области был оперштаб войск РФ
Марьино, усадьба князей Барятинских вблизи села Ивановского Рыльского района Курской области.

Военные аналитики Института изучения войны считают, что усадьба Марьино в Курской области РФ, по которой в среду нанесли ракетный удар, находится на расстоянии, подходящем для создания оперативного штаба войск РФ, которые ведут наступление вдоль линии разграничения.

Источник: ISW

Детали: Американские военные аналитики считают, что Украина провела успешный комбинированный удар по военным объектам в российском тылу в ночь с 19 на 20 ноября, используя беспилотники и предоставленное Западом дальнобойное оружие.

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По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают последствия вероятного удара Storm Shadow вблизи Марьино, Курской области.

Несколько российских военных блогеров утверждали, что украинские войска запустили до 12 ракет Storm Shadow по Курской области, "фрагменты которых упали в Марьино".

Географическая привязка видеозаписей удара позволяет предположить, что украинской целью могло быть имение Барятинского в Марьино, в котором, по мнению украинского издания Defense Express, располагался командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.

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В настоящее время ISW не может подтвердить это утверждение, но Марьино находится примерно в 30 км от нынешнего выступа Курской области, что было бы подходящим расстоянием для оперативного штаба войск, ведущих наступление вдоль выступа".

Напомним:

Ключевые выводы ISW за 20 ноября:

  • Украина провела успешный комбинированный удар по военным объектам в российском тылу в ночь с 19 на 20 ноября с использованием беспилотников и предоставленного Западом дальнобойного оружия. Серия ударов 19-20 ноября свидетельствует о том, что Украина уже начала использовать предоставленные Западом системы дальнобойного вооружения для создания более сложных и эффективных комплексных ударов.
  • Ни российские, ни украинские войска не смогли провести оптимизированный оперативный маневр с зимы 2022-2023 годов из-за устаревших доктринальных и ресурсных ограничений, но обе стороны учатся, внедряют инновации и адаптируют свою тактику на поле боя, подчеркивая динамичный характер нынешней войны.
  • США и Германия объявили о дополнительной военной помощи Украине 20 ноября.
  • Украинские чиновники расследуют казни украинских военнопленных в России.
  • Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции под Покровском, а российские войска недавно продвинулись вперед под Купянском, Часовым Яром, Торецком, Курахово, Угледаром и в Курской области.
  • Отсутствие должного отношения российского военного командования к российским солдатам и продолжение использования "мясных штурмов", вероятно, способствует массовому дезертирству.

ISWКурская область война
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