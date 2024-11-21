ISW предполагает, что целью Storm Shadow в Курской области был оперштаб войск РФ

Военные аналитики Института изучения войны считают, что усадьба Марьино в Курской области РФ, по которой в среду нанесли ракетный удар, находится на расстоянии, подходящем для создания оперативного штаба войск РФ, которые ведут наступление вдоль линии разграничения.

Источник: ISW

Детали: Американские военные аналитики считают, что Украина провела успешный комбинированный удар по военным объектам в российском тылу в ночь с 19 на 20 ноября, используя беспилотники и предоставленное Западом дальнобойное оружие.

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По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают последствия вероятного удара Storm Shadow вблизи Марьино, Курской области.

Несколько российских военных блогеров утверждали, что украинские войска запустили до 12 ракет Storm Shadow по Курской области, "фрагменты которых упали в Марьино".

Географическая привязка видеозаписей удара позволяет предположить, что украинской целью могло быть имение Барятинского в Марьино, в котором, по мнению украинского издания Defense Express, располагался командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.

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В настоящее время ISW не может подтвердить это утверждение, но Марьино находится примерно в 30 км от нынешнего выступа Курской области, что было бы подходящим расстоянием для оперативного штаба войск, ведущих наступление вдоль выступа".

Напомним:

The Guardian и Bloomberg сообщили 20 ноября со ссылкой на анонимные источники, что украинские войска нанесли первые удары по военным целям на территории России, используя ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией.

Ключевые выводы ISW за 20 ноября: